Вандала, разгромившего могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище, задержали

Молодой мужчина разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Он вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы. После этого вандал попытался скрыться на самокате.

Охранникам удалось поймать нарушителя: они вывели его с территории кладбища и дождались приезда полиции. После этого вандала доставили в отделение в отделение.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции, которыми данный гражданин был задержан, им оказался житель столицы, 2004 года рождения. Мужчина доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», — сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Разгромивший могилу Маслякова объяснил свой поступок

Правоохранителям удалось установить личность разгромившего могилу знаменитости. Им оказался 19-летний москвич Кирилл К. По предварительным данным, молодой человек в момент совершения правонарушения находился под действием запрещенных веществ. После допроса его отправят на наркотическую экспертизу.

Известно, что перед тем, как разгромить могилу, он заявил, что телеведущий «не достоин там лежать». У следствия пока нет версий, что нападавший как-то связан с КВН.

На данный момент территория захоронения уже приведена в порядок. Также известно, что семья покойного и администрация кладбища написали заявление в полицию. Теперь юноше грозит до трех месяцев тюрьмы по статье за осквернение захоронений.

На похороны ведущего КВН пришли десятки звезд, Путин прислал венок

Маслякова похоронили 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Его могила находится между могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой. Проститься с телезвездой пришли десятки известных российских артистов, многие из них плакали и вспоминали, какой вклад в их жизнь сделал покойный.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Венки прислали президент России Владимир Путин, телеведущий Андрей Малахов, команда КВН «Камызяки» и другие. На церемонии в числе прочих лично присутствовали исполнитель SHAMAN, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, юмористы и шоумены Денис Дорохов, Гарик Мартиросян, Александр Ревва, Елена Борщева, Дмитрий Хрусталев, телеведущий Леонид Якубович.

Внучка Маслякова, 18-летняя Таисия, раскритиковала журналистов, снимающих на кладбище похороны ее деда. Александр Масляков-младший попытался успокоить дочь.

Александра Маслякова не стало 8 сентября. Ему было 82 года. В 1994 году Масляков был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств России». В 2002 году телеведущему вручили премию ТЭФИ за личный вклад в развитие российского телевидения. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».