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19:53, 22 сентября 2024Россия

Напавшему на могилу Маслякова пригрозили тремя месяцами тюрьмы

Mash: напавшему на могилу ведущего Маслякова юноше грозит три месяца тюрьмы

Кадр: Telegram-канал Mash

19-летнему молодому человеку напавшему на могилу ведущего КВН Александра Маслякова грозит до трех месяцев тюрьмы по статье за осквернение захоронений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что Кирилла К. допрашивают и вскоре отправят на наркологическую экспертизу. По информации канала, прохожие пытались успокоить напавшего на могилу, но он не останавливался. Молодой человек попробовал скрыться на самокате, но его задержала охрана и передала полицейским.

Крест на могиле Маслякова восстановлен. Семья ведущего и администрация кладбища подали заявление в полицию.

Ранее стало известно, что ведущего похоронили на Новодевичьем кладбище. Он похоронен рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.

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      Илья Таксюр
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