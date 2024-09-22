Напавшему на могилу Маслякова пригрозили тремя месяцами тюрьмы

Mash: напавшему на могилу ведущего Маслякова юноше грозит три месяца тюрьмы

19-летнему молодому человеку напавшему на могилу ведущего КВН Александра Маслякова грозит до трех месяцев тюрьмы по статье за осквернение захоронений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Сообщается, что Кирилла К. допрашивают и вскоре отправят на наркологическую экспертизу. По информации канала, прохожие пытались успокоить напавшего на могилу, но он не останавливался. Молодой человек попробовал скрыться на самокате, но его задержала охрана и передала полицейским.

Крест на могиле Маслякова восстановлен. Семья ведущего и администрация кладбища подали заявление в полицию.

Ранее стало известно, что ведущего похоронили на Новодевичьем кладбище. Он похоронен рядом с диктором Игорем Кирилловым и актрисой Элиной Быстрицкой.