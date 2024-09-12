Внучка Маслякова раскритиковала журналистов на кладбище

18-летняя внучка Маслякова Таисия раскритиковала прессу за съемку на кладбище

Внучка ведущего КВН Александра Маслякова 18-летняя Таисия раскритиковала журналистов, снимающих на кладбище похороны ее деда. Об этом пишет «Московский комсомолец».

«Мы же просили не снимать, зачем это все, у людей горе?», — возмутилась девушка.

Александр Масляков-младший попытался успокоить дочь, напомнив, что представители прессы «все выложат», на что Таисия ответила: «Ну и пусть!».

Церемония прощания с руководителем КВН Александром Масляковым прошла в здании «Планеты КВН» в среду, 11 сентября. Гроб с телом телеведущего отправили на Новодевичье кладбище.

Маслякова не стало 8 сентября из-за рака легких, ему было 82 года. Последние несколько месяцев телеведущий был в очень плохом состоянии — с трудом разговаривал и тяжело дышал.