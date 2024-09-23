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16:23, 23 сентября 2024Наука и техника

Российский комплекс защиты от мин и БПЛА впервые покажут за рубежом

Комплекс РП-377ВМ1 для защиты от БПЛА и мин впервые покажут за рубежом

Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia

Российский комплекс РП-377ВМ1, который обеспечивает защиту от коммерческих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и мин, впервые покажут за рубежом. Изделие представят в ходе выставки ADEX 2024 в Баку (Азербайджан), сообщили в компании «Рособоронэкспорт».

«Впервые выставляемый за рубежом малогабаритный передатчик помех РП-377ВМ1 (вариант исполнения 4) — новейшее универсальное средство радиоэлектронного противодействия, способное работать как в режиме подавления каналов радиоуправления минно-взрывными устройствами, так и в режиме подавлении каналов управления и спутниковой навигации коммерческих БПЛА», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что изделие прошло испытания в реальных боевых условиях. РП-377ВМ1 (вариант исполнения 4) показал высокую эффективность при защите автомобилей и бронетехники.

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В июне компания «Лаборатория ППШ» показала переносные станции помех серии «Фумигатор» на фото. В линейку изделий входит «Фумигатор-FPV» для подавления аппаратов с управлением от первого лица и «Фумигатор», который может создать над группой бойцов защитный купол радиусом до 300 метров.

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      Даниил Иринин
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