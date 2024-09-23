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17:03, 23 сентября 2024Наука и техника

Российский космонавт установил новый мировой рекорд

ТАСС: российский космонавт Кононенко установил новый мировой рекорд

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский космонавт Олег Кононенко установил новый мировой рекорд по общей продолжительности космических полетов. Об этом сообщает ТАСС.

В общей сложности Кононенко находился в космосе 1100 суток 14 часов. Всего космонавт летал на Международную космическую станцию (МКС) пять раз. Его первый полет состоялся в апреле 2008 года.

Сегодня, 23 сентября, корабль «Союз МС-25» с экипажем успешно приземлился в Казахстане. На его борту находились российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и американский астронавт Трейси Дайсон, прибывшие с МКС.

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      Иван Потапов
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