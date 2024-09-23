«Союз МС-25» приземлился в Казахстане

«Роскосмос»: корабль «Союз МС-25» с экипажем успешно приземлился в Казахстане

Корабль «Союз МС-25» с экипажем успешно приземлился в Казахстане. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Приземление спускаемой капсулы состоялось сегодня, 23 сентября, примерно в 15:00 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган.

На борту «Союз МС-25» находятся российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и американский астронавт Трейси Дайсон.

Ранее госкорпорация сообщила об отстыковке пилотируемого корабля «Союз МС-25» от узлового модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции.