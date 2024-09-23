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15:05, 23 сентября 2024Наука и техника

«Союз МС-25» приземлился в Казахстане

«Роскосмос»: корабль «Союз МС-25» с экипажем успешно приземлился в Казахстане

Фото: «Роскосмос»

Корабль «Союз МС-25» с экипажем успешно приземлился в Казахстане. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Приземление спускаемой капсулы состоялось сегодня, 23 сентября, примерно в 15:00 по московскому времени в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган.

На борту «Союз МС-25» находятся российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и американский астронавт Трейси Дайсон.

Ранее госкорпорация сообщила об отстыковке пилотируемого корабля «Союз МС-25» от узлового модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции.

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      Иван Потапов
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