Российский «Союз» отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-25» отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-25» отстыковался от узлового модуля «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

На борту «Союза» находятся космонавты госкорпорации «Роскосмос» Олег Кононенко и Николай Чуб, а также астронавт НАСА Трейси Дайсон. После отстыковки корабль перейдет в автономный полет, а в 14:06 по московскому времени включатся двигатели на торможение и «Союз МС-25» сойдет с орбиты. Спускаемый аппарат приземлится юго-восточнее города Жезказган (Казахстан) в 15:00 по московскому времени.

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-25» запустили с помощью ракеты «Союз-2.1а» 23 марта. Стыковка корабля с МКС прошла в автоматическом режиме.

