Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:58, 23 сентября 2024Путешествия

Советский самолет столкнулся с другим лайнером в небе над США

NBC: в Калифорнии советский самолет Як-52 столкнулся с другим лайнером в воздухе
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Pozarul / Shutterstock / Fotodom

Учебно-тренировочный самолет советской разработки Як-52 столкнулся с другим лайнером в небе над США. Подробности сообщает канал NBC Los Angeles.

Авария произошла недалеко от города Ланкастер, штат Калифорния, днем 22 сентября. По данным источника, Як-52 врезался в китайский лайнер Nanchang CJ-6A в воздухе.

Материалы по теме:
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами. Он рухнул при посадке
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.Он рухнул при посадке
6 июля 2021
Новейший российский Ил-112В разбился в Подмосковье. Самолет пилотировал Герой России, все члены экипажа погибли
Новейший российский Ил-112В разбился в Подмосковье.Самолет пилотировал Герой России, все члены экипажа погибли
17 августа 2021

В результате одно из воздушных судов разбилось, а пилот не выжил. Второй борт благополучно приземлился в 15 минутах от места столкновения. Известно, что пассажиров в обоих лайнерах не было. Другие подробности произошедшего не раскрываются, проводится расследование.

Отмечается, что одномоторный Як-52 разработали в 1970-х годах в Советском Союзе. CJ-6A же производили для китайских военных на основе другого советского самолета Як-18.

Ранее в Портленде бизнес-джет протаранил здание аэропорта. Причиной аварии стал отказ тормозной системы.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      В США допустили новое обращение Байдена к Конгрессу за средствами на помощь Украине

      Советский самолет столкнулся с другим лайнером в небе над США

      Российский комплекс защиты от роя дронов покажут на ADEX 2024

      Директор турагентства обманула россиян на миллионы рублей

      Бывший игрок «Ак Барса» попросил признать его банкротом

      Россиянкам перечислили самые устаревшие куртки

      Сбежавшая капибара вернулась в зоопарк спустя неделю красивой и здоровой

      Жильцов 170-летнего дома в российском городе лишили права на ремонт

      Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле ВСУ российского региона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше