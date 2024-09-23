Советский самолет столкнулся с другим лайнером в небе над США

NBC: в Калифорнии советский самолет Як-52 столкнулся с другим лайнером в воздухе

Учебно-тренировочный самолет советской разработки Як-52 столкнулся с другим лайнером в небе над США. Подробности сообщает канал NBC Los Angeles.

Авария произошла недалеко от города Ланкастер, штат Калифорния, днем 22 сентября. По данным источника, Як-52 врезался в китайский лайнер Nanchang CJ-6A в воздухе.

В результате одно из воздушных судов разбилось, а пилот не выжил. Второй борт благополучно приземлился в 15 минутах от места столкновения. Известно, что пассажиров в обоих лайнерах не было. Другие подробности произошедшего не раскрываются, проводится расследование.

Отмечается, что одномоторный Як-52 разработали в 1970-х годах в Советском Союзе. CJ-6A же производили для китайских военных на основе другого советского самолета Як-18.

Ранее в Портленде бизнес-джет протаранил здание аэропорта. Причиной аварии стал отказ тормозной системы.