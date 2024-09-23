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03:05, 23 сентября 2024Силовые структуры

Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Суд в Москве арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как уточняет агентство, в решении суда упоминаются 43 вклада в трех банках России.

Бывшему замминистра обороны РФ вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее адвокат Мурад Мусаев рассказал, что Иванов привык к условиям содержания в следственном изоляторе (СИЗО). По его словам, бывший замглавы Министерства обороны продолжает считать себя невиновным и не идет на сделку со следствием, чтобы не оговаривать себя.

До этого Басманный суд Москвы продлил Иванову срок ареста до 23 декабря. Адвокаты просили изменить меру пресечения и отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий.

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      Маргарита Пименова
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