Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны Иванова

Суд арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова

Суд в Москве арестовал 43 банковских счета по делу экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Как уточняет агентство, в решении суда упоминаются 43 вклада в трех банках России.

Бывшему замминистра обороны РФ вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее адвокат Мурад Мусаев рассказал, что Иванов привык к условиям содержания в следственном изоляторе (СИЗО). По его словам, бывший замглавы Министерства обороны продолжает считать себя невиновным и не идет на сделку со следствием, чтобы не оговаривать себя.

До этого Басманный суд Москвы продлил Иванову срок ареста до 23 декабря. Адвокаты просили изменить меру пресечения и отпустить его под домашний арест или запрет определенных действий.