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20:09, 23 сентября 2024Наука и техника

В iPhone 16 нашли проблему с экраном

MacRumors: пользователи iPhone 16 рассказали о проблемах с сенсорным экраном

Фото: Florence Lo / Globallookpress.com

Владельцы новых смартфонов Apple нашли в устройствах проблему с экраном. На это обратило внимание издание MacRumors.

Одним из первых о неполадке рассказал пользователь Reddit под ником Known_Tap_1462. По его словам, если зажать пальцем в области экрана, которая находится рядом с новой кнопкой Camera Control, то дисплей перестанет реагировать на касания. Автор рассказал, что из-за бага стало сложнее набирать текст на iPhone правой рукой.

Опубликованный Known_Tap_1462 пост за сутки собрал 2,8 тысячи лайков. «Да, вы правы», — подтвердил проблему пользователь Reddit под ником callingbees. «Сперва я думала, что схожу с ума — набираю текст, а он не печатается», — заметила JustAnotherFluke. «Да это же TouchGate!» — заявил автор под ником guhanoli.

«Проблема, похоже, возникает только тогда, когда устройства разблокированы и используются», — заметили журналисты MacRumors. В Apple пока не отреагировали на неполадку.

Ранее блогер Зак Нельсон попытался уничтожить новый iPhone 16 Pro Max на видео. По его словам, титановая рамка флагмана может собирать царапины от острых предметов, однако дисплей и прочие элементы корпуса достаточно прочны.

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      Андрей Ставицкий
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