Прочность iPhone 16 Pro Max показали на видео

iPhone 16 Pro Max выдержал стресс-тест блогера на прочность

Блогер Зак Нельсон попытался уничтожить новый iPhone 16 Pro Max на видео. Соответствующий ролик доступен на его YouTube-канале JerryRigEverything.

Автор отметил, что аппарат 2024 года выпуска получил новую кнопку для управления камерой. Он попытался поцарапать и повредить ее с помощью острого предмета, но кнопке удалось выдержать физический контакт. Однако Нельсон показал, что с легкостью оставил глубокие царапины на боковых гранях смартфона, изготовленных из титана.

Блогер обратил внимание, что задняя панель изготовлена из матового стекла, которое относительно хорошо защищает устройство от физического контакта. Также от царапин защищена и передняя панель iPhone 16 Pro Max — автору удалось оставить следы контакта в ходе стресс-теста лишь при использовании максимально жестких инструментов.

В заключении специалист пытался прожечь дисплей iPhone зажигалкой, однако сенсорный слой девайса продолжил работу. Также JerryRigEverything намеревался сломать флагманский смартфон пополам, но ему это не удалось — автор отметил высокую прочность титановой рамки.

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