Россияне бросились скупать устаревшие iPhone после анонса новой модели

Исследование JVO и CATAN: россияне начали скупать устаревшие IPhone

Россияне бросились скупать устаревшие модели iPhone после анонса новой версии, рассказали «Ленте.ру» специалисты комплексной платформы управления e-com JVO и системы категорийного анализа маркетплейсов CATAN.

«Спустя неделю после релиза iPhone 16 пользователи Wildberries стали в 14 раз чаще интересоваться прошлогодней моделью смартфона Apple — iPhone 15, — поделились исследователи. — Также увеличились продажи моделей 11–15 поколений. IPhone 15 покупали на 10 процентов чаще, чем в июля. Продажи 14 модели выросли на 29 процентов, а 13 — на 5 процентов».

Аналитики также выяснили, что в период с января по август 2024 года россияне чаще всего приобретали смартфоны от Apple в ценовом диапазоне от 45 до 60 тысяч рублей, это 39 процентов от всех проданных устройств бренда на площадка.

«Пользователи Ozon в разы чаще приобретали смартфоны Apple дороже 90 тысяч рублей. Так, на продажи iPhone стоимостью до 120 тысяч рублей пришлось 17 процентов, до 150 тысяч — 21 процент», — добавили исследователи.

Напомним, 9 сентября в ходе проведенной презентации Apple представила iPhone 16, Watch Series 10 и другие устройства. Также было указано, что продажи всех новинок начнутся осенью.