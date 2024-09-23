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23:57, 23 сентября 2024Мир

Трамп заявил об отсутствии доверия расследованию покушения на него

Трамп рассказал, что не доверяет расследованию второго покушения на него
СюжетПокушение на Дональда Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuter

Экс-президент США Дональд Трамп рассказал, что не доверяет расследованию второго покушения на него. Политик уточнил, что правоохранители больше сосредоточены на уголовных делах против него самого, пишет РИА Новости.

«Минюст Камалы Харрис, Джо Байдена и ФБР неверно и преуменьшено расследуют второе покушение на меня. Обвинения в отношении маньяка-убийцы — это легкое порицание», — посетовал Трамп.

По его словам, «одержимость подложными обвинениями» можно трактовать как конфликт интересов, мешающий правильному расследованию попытки покушения. В итоге доверять такому расследованию очень сложно, резюмировал Дональд Трамп.

Ранее экс-глава США, на которого покушались дважды за последние несколько месяцев, признался, что беспокоится за жизни членов своей семьи. Политик уточнил, что его тревожные ощущения вызваны риторикой его соперника на выборах — вице-президента Камалы Харрис и Демократической партии.

15 сентября на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сын бывшего главы Штатов Эрик Трамп ранее предположил, что попытка покушения на его отца могла быть совершена кем-то из приближенных к нему лиц. Трамп-младший посчитал крайне подозрительным, что преступник, который, судя по почерку, «представляется полным профаном», смог раздобыть длинноствольное оружие.

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      Марина Совина
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