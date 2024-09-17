Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента

Сын Трампа предположил, что попытку покушения на отца «совершил кто-то из своих»

Попытка покушения на экс-президента США Дональда Трампа могла быть совершена кем-то из приближенных к нему лиц. Об этом заявил сын бывшего американского лидера Эрик Трамп в интервью журналистке Мегин Келли.

Трамп-младший посчитал крайне подозрительным, что преступник, который, судя по почерку, «представляется полным профаном», смог раздобыть длинноствольное оружие. Также его удивило, как он сумел пробраться с ним на территорию гольф-клуба и в полной темноте спрятаться в укромном месте.

15 сентября на Трампа планировал совершить покушение житель штата Северная Каролина, 58-летний Райан Уэсли Раут. Выяснилось, что злоумышленник является ярым сторонником Украины, и даже агитировал граждан США становиться наемниками и вступать в «Иностранный легион» ВСУ.

Республиканцы в Конгрессе США призвали Секретную службу обеспечить Трампу такую же охрану и защиту, как у действующего американского лидера Джо Байдена.