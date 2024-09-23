Украину уличили в шантаже российской делегации на суде в Гааге

Дипломат Косоруков: Украина занимается давлением на российскую делегацию в Гааге

Украина занимается давлением на участников российской делегации на судебном процессе в Гааге о правах на водные территории в Черном, Азовском морях и Керченском проливе. Об этом заявил представитель российской делегации, начальник отдела правового департамента МИД России Константин Косоруков, передает РИА Новости.

Украина давит на российских представителей через включение в список сайта «Миротворец» и другие черные списки. По словам Косорукова, эти списки помогают преследовать людей как на территории Украины, так и за ее пределами, в том числе в России.

Проводимые слушания в международном арбитражном суде Гааги начаты по инициативе Украины. Нынешние заседания начинаются 23 сентября и продлятся до 5 октября. По их итогам определится правовой статус вод в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе.

Ранее глава делегации из России, посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин заявил, что Москва ожидает окончательного решения по вопросу территориальных вод между Россией и Украиной в конце 2024-го или начале 2025 года.