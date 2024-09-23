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09:11, 23 сентября 2024Экономика

В Аргентине рассказали о сроках поставок водки из России

Посол Аргентины рассказал, что поставки водки из РФ начнутся в ноябре-декабре

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Аргентина ожидает начала первых поставок российской водки в ноябре-декабре 2024 года, рассказал РИА Новости посол страны в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Дипломат напомнил, что эта переживающая экономический кризис латиноамериканская республика закупает крепкое спиртное даже из Франции и Черногории, но пока не из России. В июне он же анонсировал старт поставок в Аргентину продукции самых известных российских водочных брендов, а сейчас уточнил, что говорить о конкретных именах и марках сложно, поскольку речь идет о «соглашениях между частными лицами».

Ранее «Коммерсантъ» писал, что на фоне закрытия рынков Европы и США российские производители алкоголя заинтересовались поставками в страны Южной Америки. Отмечалось, что спрос на отечественную водку в Мексике, Бразилии, Перу, Аргентине и на Кубе выше, чем в Азии, однако регулярным поставкам мешают проблемы с логистикой и оплатой сделок.

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      Дмитрий Воронин
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