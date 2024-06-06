Российскую водку начнут поставлять в Латинскую Америку

Пабло Коусиньо: Аргентина подписала соглашение на поставки российской водки

Аргентина подписала два соглашения на поставки самых известных брендов российской водки. О грядущем начале поставок спиртного в страну Латинской Америки заявил председатель совета предпринимателей Аргентина — Россия Пабло Коусиньо, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, в Аргентине водка давно в моде, однако из-за отсутствия российского спиртного употребляют напитки сторонних производителей.

«Вообще, водка давно в моде в Аргентине, но пьют какую-то шведскую водку, из Франции, а русской водки вот как-то не прослеживается. И вот два соглашения подписано по экспорту из России в Аргентину наиболее известных брендов водочных. И в Аргентине мы начнем продавать настоящую русскую водку из России», — отметил он.

В ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина отметила, что отечественную алкогольную продукцию ценят за рубежом. По ее словам, в последние годы в мире растет интерес к российскому алкоголю — потребители считают его премиальным и качественным. Наибольшим спросом при этом пользуется не вино, а крепкие напитки — водка, коньяк, настойки и виски.

По итогам 2023 года главным импортером российской водки стал Казахстан — он закупил половину объема этого напитка, отправленной за рубеж. Из 59,7 миллиона долларов экспортной выручки на Казахстан пришлось 27,9 миллиона долларов. В то же время Израиль нарастил импорт отечественной водки, достигнув второй строчки рейтинга. За год продажи спиртного в эту страну выросли на 42 процента, до 12 миллионов долларов. Также в пятерке лидеров оказались Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов, Грузия (3,9 миллиона долларов) и Азербайджан (3,5 миллиона долларов).