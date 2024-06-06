Российский алкоголь оценили за рубежом

РЭЦ: в мире растет спрос на российский алкоголь

Российскую алкогольную продукцию за рубежом оценили как качественную и дорогую. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что в последние годы интерес к российскому алкоголю в мире растет — потребители считают его премиальным и качественным. Наибольшим спросом при этом пользуется не вино, а крепкие напитки — водка, коньяк, настойки, виски. Главным рынком сбыта для спиртных напитков из РФ останется СНГ, однако спрос на них увеличивается и в дальнем зарубежье, рассказала Никишина.

Так, в Турции ретейлеры делают для российского спиртного отдельные полки, также активно закупают его отели и рестораны. Повышенное внимание к российскому алкоголю проявили и в Китае, где на фестивале-ярмарке «Сделано в России» он стал вторым по популярности продуктом после кондитерских изделий, добавила глава РЭЦ. От отечественных производителей поступают запросы на поиск покупателей вина в Африке, эта задача решается через организацию выставок и бизнес-миссий в ключевых странах, сказала она.

Ранее директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз спрогнозировал, что к концу года пиво в России может подорожать на 10-15 процентов. При этом, по его мнению, такой рост цен не скажется на спросе со стороны населения.