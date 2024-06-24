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11:48, 24 июня 2024Экономика

Названы главные помехи для поставки российской водки в Южную Америку

«Ъ»: проблемы с логистикой и оплатой мешают поставке водки из РФ в Южную Америку

Фото: Вадим Харламов / Коммерсантъ

Российские производители алкоголя после закрытия рынков Европы и США заинтересовались странами Южной Америки. Главные помехи, с которыми столкнулись поставщики спиртного в регион, назвал «Коммерсантъ».

Сейчас выйти на рынок Латинской Америки пытаются «Татспиртпром» (развивает водочные бренды Tundra, «Ханская», Graf Ledoff), Алкогольная сибирская группа (АСГ; бренды «Белая березка», «Сиббиттер», «Пять озер») и Ladoga (бренды «Царская», Barrister, Fowler’s). Спрос на российскую водку в Мексике, Бразилии, Перу, Аргентине и на Кубе выше, чем в Азии, однако регулярным поставкам мешают проблемы с логистикой и оплатой поставок.

По словам президента группы Ladoga Вениамина Грабара, в странах Латинской Америки сложно сертифицировать алкогольную продукцию — получение документов может занимать более года. Кроме того, местные компании не могут напрямую оплачивать поставки из РФ. Еще одной помехой становится отсутствие прямой логистики между регионами, добавил директор по внешнеэкономической деятельности «Татспиртпрома» Шамиль Камаев.

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В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сразу два соглашения на поставки самых известных брендов российской водки подписала Аргентина. По словам председателя совета предпринимателей Аргентина — Россия Пабло Коусиньо, в стране водка давно в моде, однако из-за отсутствия российского спиртного употребляют напитки сторонних производителей.

Российские бренды водки показали самые быстрые темпы роста продаж по итогам 2023 года. Несмотря на эмбарго со стороны ряда западных стран, показатели 2023 года стали рекордными для многих торговых марок из России. Их продажи выросли от 10 до 53,8 процента и превысили показатели 2019 года. Рост продаж российских марок связывают в первую очередь с успехом на местном рынке, расширением вкусовой линейки и притоком молодой аудитории.

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      Вячеслав Агапов
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