Российская водка стала лидером по росту продаж на мировых рынках

Drinks International: в 2023-м быстрее росли мировые продажи российской водки

По итогам 2023 года российские бренды водки показали самые быстрые темпы роста продаж. О том, как спиртное из РФ стало лидером на мировых рынках, со ссылкой на Drinks International сообщает РБК.

Несмотря на эмбарго со стороны ряда западных стран, показатели 2023 года стали рекордными для многих торговых марок из России. Продажи «Белой березки» (плюс 53,8 процента в годовом выражении), «Царской» (плюс 43,8 процента), «Хаски» (плюс 23,1 процента), «Талки» (плюс 14,8 процента), а также «Архангельской» (плюс десять процентов) превысили показатели 2019 года. Для сравнения, продажи водки Smirnoff компании Diageo упали на 16,7 процента, до минимального показателя за пять лет.

Рост продаж российских марок связывают в первую очередь с успехом на местном рынке, расширением вкусовой линейки и притоком молодой аудитории, объяснила директор ключевого портфеля «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) Наталья Неворотова.

Отечественные производители переориентировали цепочку поставок после того, как США, Великобритания, Канада и ряд государств Евросоюза ввели запрет на покупку российских напитков. По словам президента Союза производителей алкогольных напитков (СПАП) Игоря Косарева, новые покупатели — преимущественно страны Ближнего Востока, СНГ, а также Индия и Китай.

В рамках Петербургского международного экономического форума Аргентина подписала два соглашения на поставки самых известных брендов российской водки. По словам председателя совета предпринимателей Аргентина — Россия Пабло Коусиньо, в Латинской Америке водка давно в моде, однако из-за отсутствия российского спиртного употребляют напитки сторонних производителей.

По итогам 2023 года главным импортером российской водки стал Казахстан — он закупил половину объема напитка, отправленного за рубеж (27,9 миллиона долларов). Также нарастил импорт водки Израиль, достигнув второй строчки рейтинга с показателем в 12 миллионов долларов. В пятерку лидеров вошли также Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов, Грузия (3,9 миллиона долларов) и Азербайджан (3,5 миллиона долларов).