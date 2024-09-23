В Грузии заявили об участии американских чиновников в предвыборной гонке

Мэр Тбилиси Каладзе: в Грузии в предвыборной гонке участвуют чиновники из США

В Грузии вместо местной оппозиции в предвыборной гонке участвуют высокопоставленные чиновники из США. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает ТАСС.

«В Грузии в выборах вместо оппозиции участвуют высокопоставленные чиновники из Соединенных Штатов Америки. Это реальность, которая вызывает сожаление. Категорически неприемлемы вмешательство во внутриполитические дела Грузии и те конкретные заявления, которые делаются», — сказал он.

Каладзе также отметил, что по мере приближения парламентских выборов, которые должны пройти 26 октября, заявления и рестрикции со стороны стран Запада могут ужесточиться. По его словам, у Запада и оппозиции «все налажено» и они «знают, где, когда и кто должен выступить, что должен сказать, чтобы максимально помочь оппозиции».

Кроме того, Каладзе заявил, что угрозы Евросоюза отменить безвизовый режим для Грузии являются обычным шантажом. Он добавил, что отмена безвизового режима — очень сложная бюрократическая процедура.