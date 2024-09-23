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23:09, 23 сентября 2024Мир

В МИД назвали форсирование ядерного разоружениея нереалистичным

Замглавы МИД Вершинин: форсирование ядерного разоружения выглядит нереалистично

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия считает, что форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности — нереалистично. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

До этого дипломат подчеркнул, что Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения.

В августе премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия. Политик отметил, что сейчас в мире наблюдается рост раскола в вопросе ядерного разоружения.

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      Юлия Мискевич
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