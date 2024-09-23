В МИД назвали форсирование ядерного разоружениея нереалистичным

Замглавы МИД Вершинин: форсирование ядерного разоружения выглядит нереалистично

Россия считает, что форсирование процесса ядерного разоружения в условиях игнорирования принципа равной и неделимой безопасности — нереалистично. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин, передает РИА Новости.

До этого дипломат подчеркнул, что Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения.

В августе премьер-министр Японии Фумио Кисида обвинил Россию в угрозах применения ядерного оружия. Политик отметил, что сейчас в мире наблюдается рост раскола в вопросе ядерного разоружения.