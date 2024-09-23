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21:42, 23 сентября 2024Россия

В МИД России выступили против форсирования процесса ядерного разоружения

Замглавы МИД Вершинин: Россия против форсирования процесса ядерного разоружения
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Заместитель главы МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения. Его слова приводит ТАСС.

В начале сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что мир нуждается в новых соглашениях по разоружению в области ядерного оружия, в том числе с участием Китая.

Ранее чиновник оценил наличие военных угроз альянсу в ходе выступления в Осло. По его словам, в настоящий момент у альянса нет военных угроз, при этом сохраняются постоянные угрозы терроризма и кибератак.

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      Юлия Мискевич
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