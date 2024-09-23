В МИД России выступили против форсирования процесса ядерного разоружения

Замглавы МИД Вершинин: Россия против форсирования процесса ядерного разоружения

Заместитель главы МИД Сергей Вершинин заявил, что Россия выступает против форсирования процесса ядерного разоружения. Его слова приводит ТАСС.

В начале сентября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что мир нуждается в новых соглашениях по разоружению в области ядерного оружия, в том числе с участием Китая.

Ранее чиновник оценил наличие военных угроз альянсу в ходе выступления в Осло. По его словам, в настоящий момент у альянса нет военных угроз, при этом сохраняются постоянные угрозы терроризма и кибератак.