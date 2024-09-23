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17:45, 23 сентября 2024Наука и техника

В США оценили перспективы появления у России орбитальной станции

ArsTechnica: в ближайшие четыре года у России не будет орбитальной станции

Фото: Unsplash

Нет никаких шансов, что в ближайшие четыре года у России появится собственная орбитальная станция. С такой оценкой перспектив выступило американское издание ArsTechnica.

В публикации говорится, что если Россия выйдет из программы Международной космической станции (МКС) в 2028 году, то госкорпорация «Роскосмос» останется без значительной части пилотируемых полетов. Издание утверждает, что сотрудничество с Китаем в пилотируемой космонавтике затруднено, поскольку китайская околоземная станция Tiangong недоступна с российских стартовых площадок для ракет «Союз-2» с кораблем «Союз МС».

В июле ТАСС со ссылкой на генеральный график, подписанный гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым, сообщил, что первый космонавт отправится на Российскую орбитальную станцию (РОС) примерно через четыре года — в конце 2028-го.

В мае исполнительный директор госкорпорации Сергей Крикалев заявил, что Россия не исключает продление эксплуатации МКС после 2028 года.

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      Иван Потапов
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