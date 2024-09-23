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20:46, 23 сентября 2024Мир

В США раскрыли условие начала ядерной войны

Риттер: разрешение США бить ВСУ вглубь России приведет к началу ядерной войны

Фото: Ethan Swope / Getty Images

Разрешение США Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории России западным дальнобойным оружием приведет к началу ядерной войны. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Это акт объявления войны. В таком случае то, что могло бы произойти в будущем, случилось бы этой же самой ночью — нас всех не станет. Вот что я пытаюсь донести до вас, люди! Это не шутка, это не игра, русские не блефуют», — рассказал военный аналитик.

Риттер также добавил, что в случае эскалации конфликта на Украине пространство ядерного столкновения выйдет далеко за пределы Европы. По его словам, администрация президента США Джо Байдена должна осознавать этот факт.

Ранее Риттер заявил, что американцам «плевать» на мнение украинских граждан об ударах вглубь территории России западным оружием. Таким образом он отреагировал на публикацию, где выражалась негативная реакция украинцев на статью Дональда Трампа — младшего и Роберта Кеннеди — младшего с призывом завершить конфликт на Украине.

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      Дарья Устьянцева
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