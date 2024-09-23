В США заявили о давлении на Байдена из-за разрешения ВСУ бить вглубь России

NYT: в ООН окажут давление на Байдена из-за разрешения ВСУ бить вглубь России

Во время ежегодной встречи мировых лидеров в Организации Объединенных Наций (ООН) на президента США Джо Байдена будет оказываться давление, связанное с разрешением Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным оружием. Об этом говорится в статье издания New York Times (NYT).

В частности, президент Финляндии Александр Стубб намерен обратиться к Байдену с просьбой снять ограничения на удары по России. Он отметил, что Западу нужно поддерживать Украину по множеству направлений.

«Я призываю наших союзников на глобальном Западе, включая Соединенные Штаты, позволить Украине сражаться без одной связанной за спиной руки и снять эти ограничения», — сказал Стубб в беседе с NYT.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался более сдержанно, однако также поддержал позицию президента Финляндии.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что американцам «плевать» на мнение украинских граждан об ударах вглубь территории России западным оружием. Таким образом он отреагировал на публикацию, где выражалась негативная реакция украинцев на статью Дональда Трампа — младшего и Роберта Кеннеди — младшего с призывом завершить конфликт на Украине.