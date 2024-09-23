VK Education поможет российским студентам в реализации проектной и учебной деятельности

VK Education запускает базу учебных проектов в помощь студентам и преподавателям

VK Education запускает базу учебных проектов, которая поможет студентам и преподавателям в реализации проектной и учебной деятельности. Речь идет о выполнении домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что к программе уже присоединились ведущие вузы России. Реализованные кейсы войдут в портфолио и помогут учащимся построить карьеру в сферах IT, digital и креативных индустрий.

На первом этапе в базу VK Education Projects войдет свыше 50 прикладных задач по таким направлениям как искусственный интеллект и анализ данных, разработка, информационная безопасность, управление продуктом и креативные индустрии. Студенты смогут решать кейсы продуктов и сервисов компании. Например, разработать нейросеть для автоматического анализа резюме или создать концепцию развития мини-приложения «ВКонтакте».

«Мы часто получаем обратную связь от студентов и молодых специалистов о том, что учебные кейсы не похожи на те задачи, с которыми им приходится сталкиваться на старте карьеры. Поэтому мы решили помочь вузам устранить этот разрыв и дать возможность ребятам уже во время учебы в вузе приобрести опыт, который будет полезен им в будущем трудоустройстве», — рассказала заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова. Она указала, что, участвующие в VK Education Projects студенты получат ценные кейсы в портфолио, а бизнес — оригинальные решения актуальных задач.

В работе над проектами студентам помогут датасеты, исследования и обучающие материалы. Они будет доступны сразу после регистрации на портале VK Education. Кроме того, учащиеся смогут получить консультации на Q&A-сессиях. Успешно выполнившие кейсы получат электронные сертификаты, а авторов лучших проектов ждут дополнительные бонусы.

Летом VK Education организовал бесплатную профориентационную смену в онлайн-лагере «IT-дайвинг».