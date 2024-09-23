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17:20, 25 сентября 2024Из жизни

Восемь быков сбежали с родео и отправились к торговому центру

В США восемь быков сбежали с родео и разгромили парковку

Спасателям в США пришлось ловить сбежавших с родео быков. Об этом пишет WSB Radio.

Восемь животных сбежали с родео в Норт-Эттлборо, штат Массачусетс, в воскресенье, 22 сентября. Быки пронеслись через переполненную парковку возле торгового центра, сбили ограждение, разгромили палатку и устремились в сторону оживленного шоссе. После этого животных заметили в жилых кварталах города, откуда они отправились в лес.

Пожарная служба Норт-Эттлборо вынесла предупреждение о том, что животные могут быть опасны. В результате инцидента никто не пострадал. Спасателям к вечеру удалось загнать семерых быков в грузовики и транспортировать в место содержания. Один бык по-прежнему находится на свободе.

Фестиваль родео, с которого сбежали быки, был приостановлен. Сейчас правоохранители ведут расследования, выясняя, как именно животные оказались на свободе.

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      Антонина Черташ
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