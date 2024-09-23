Врач перечислил провоцирующие инфаркт болезни

Врач Мясников заявил, что простуды, гриппы и коронавирус провоцируют инфаркт

Врач общей практики Александр Мясников перечислил провоцирующие инфаркт болезни. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» доктор заявил, что к этому состоянию приводят простуды, гриппы и коронавирус. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Львиная доля смертей от ковида, гриппа — инфаркты и инсульты, это мощный провоцирующий фактор для обострения коронарной болезни сердца, для тромбозов», — рассказал специалист. По словам медика, случаи инфарктов учащаются в сезон вирусных инфекций.

«Вывод простой: прививайтесь хотя бы от гриппа, прививайтесь тем, что есть», — призвал врач. Он добавил, что нет ни одной на 100 процентов эффективной прививки. «Но у прививки от гриппа все-таки в лучшем случае — 60-65 процентов эффективности, в худшем — 20-25 процентов, но это уже четверть», — отметил медик. Он подчеркнул, что быть привитыми особенно важно пациентам с плохими сосудами, перенесшим инфаркт.

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