Женщинам раскрыли самые губительные для либидо привычки

Женское половое влечение может меняться из-за образа жизни, рассказала акушер-гинеколог Дарья Казакова. Губительные для женского либидо привычки она перечислила в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, привычка к жирной пище и профициту калорий могут способствовать набору лишнего веса и формированию вследствие этого связанных с этим хронических заболеваний, что негативно сказывается на либидо. Казакова посоветовала заменить жирную пищу на свежие фрукты и овощи; включить в рацион орехи, семена, нежирное мясо и рыбу, а также соблюдать питьевой режим.

Кроме того, продолжила гинеколог, либидо может снизить малоподвижный образ жизни, приводящий к ухудшению физической формы и снижению уровня энергии. «Рекомендации по этому поводу: регулярные занятия спортом, таким как плавание, йога или фитнес, ускоряют обмен веществ и повышают уровень эндорфинов; старайтесь выделять хотя бы 30 минут в день на физическую активность», — объяснила Казакова.

Также либидо может пострадать из-за хронического стресса — с этим Казакова предложила бороться с помощью медитаций, релаксации или хобби. Кроме того, обратила внимание она, недостаток сна и плохое качество сна могут значительно сказываться на уровне энергии и настроении, что, в свою очередь, подавляет влечение. «Поэтому важно создать благоприятные условия для сна: затемните комнату, снизьте уровень шума, соблюдайте режим. Ограничьте употребление кофеина и алкоголя перед сном», — призвала специалистка.

Если либидо упало из-за тревоги, депрессии и низкой самооценки, добавила Казакова, есть смысл обратить внимание на свои чувства и эмоции и при необходимости обратиться к специалисту.

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