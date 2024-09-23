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17:51, 23 сентября 2024Мир

США решили подготовить Украину к приближающейся зиме

Блинкен: США хотят подготовить энергосистему Украины к предстоящей сложной зиме

Фото: Anna Voitenko / Reuters

США и союзники хотят подготовить энергосистему Украины к предстоящей сложной зиме. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на открытии министерской встречи стран «Большой семерки» (G7), сообщает РИА Новости.

«Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной. Именно поэтому наши страны сотрудничают на ежедневной основе, чтобы дать Украине все необходимое для преодоления предстоящего зимнего периода», — сказал он.

По его словам, Вашингтон и его партнеры потратили на эти нужды значительные ресурсы — порядка 4 миллиардов долларов.

Депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько заявила, что украинским гражданам стоит готовиться к тяжелой зиме. Она отметила, что в зимнее время будут отключать электричество. Депутат подчеркнула, что союзники Киева на Западе будут помогать восстанавливать энергосистему.

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      Семен Александров
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