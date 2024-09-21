На Украине призвали граждан готовиться к тяжелой зиме

Депутат Рады Ясько призвала украинских граждан готовиться к тяжелой зиме

Украинским гражданам стоит готовиться к тяжелой зиме. К этому призвала депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько, которую цитирует «Страна.ua» в Telegram.

Она отметила, что в зимнее время будут отключать электричество. «Не надо иметь никаких иллюзий, готовьтесь к худшему», — сказала депутат. Ясько добавила, что света не будет по много часов в день.

По ее словам, союзники Киева на Западе будут помогать восстанавливать энергосистему. Однако их поддержки не хватает, уточнила Ясько.

Ранее стало известно, что из-за проблем с энергетической генерацией Министерство энергетики Украины решило импортировать электричество из пяти соседних стран. Речь идет о Польше, Словакии, Румынии, Венгрии и Молдавии.