45-летняя звезда сериала «Кухня» в мини-шортах снялась в откровенных позах в рекламе

45-летняя Елена Подкаминская в мини-шортах снялась в откровенных позах в рекламе

Российская актриса театра и кино Елена Подкаминская снялась в откровенном наряде в рекламе матрасов. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость позировала, лежа на матрасе в атласном сером комплекте, который состоял из топа на тонких бретелях и мини-шортов с разрезами. Артистка распустила волосы и сделала макияж с акцентом на глазах.

На размещенных кадрах 45-летняя звезда сериала «Кухня» обнимает себя, а также опирается на ладони и колени, делая прогиб в спине.

Ранее в сентябре российская актриса Светлана Ходченкова снялась в откровенном образе у пилона.