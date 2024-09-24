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02:16, 24 сентября 2024Бывший СССР

Алаудинов сообщил об уничтожении двух пунктов управления БПЛА ВСУ

Алаудинов заявил, что два пункта управления БПЛА уничтожены в Курской области
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления беспилотниками, один автомобильный транспорт, один миномет, а также еще один пикап с десантом на суджанском направлении в Курской области. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Если говорить о наших соседях справа, калиневское направление, (...) по всей линии ребята потихоньку двигались вперед, выбивая противника», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что российские десантники предотвратили попытку прорыва ВСУ вглубь Курской области. Военнослужащие из группировки войск «Север» поразили украинских бойцов вместе с техникой, выведя из строя и уничтожив два танка и четыре боевых бронированных машины «Козак».

23 сентября Апти Алаудинов рассказал, что ВСУ активизируются в Курской области на фоне поездки президента Украины Владимира Зеленского в США.

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      Юлия Мискевич
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