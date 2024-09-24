Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:50, 24 сентября 2024Наука и техника

Apple признала устаревшими 12 компьютеров

В Apple признали устаревшими компьютеры Mac, выпущенные с 2015 года

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Корпорация Apple признала больше десятка компьютеров Mac устаревшими. На это обратило внимание издание MacRumors.

Список устройств пополнился различным моделями портативных и настольных компьютеров, выпущенных в период с 2015 по 2018 год. Самыми старыми девайсами оказались MacBook Air, представленный в начале 2015 года, а также три iMac и один MacBook Pro, вышедшие в конце 2015 года.

В список с 12 компьютерами попали 13-дюймовый MacBook Pro с четырьмя портами Thunderbolt 3, который представили в 2016 году, 12-дюймовый MacBook, появившийся в 2016 году, анонсированный в 2017 году 13-дюймовый MacBook Pro.

Самой новой моделью из списка устаревших устройств стал 13-дюймовый MacBook Pro, оснащенный четырьмя разъемами Thunderbolt 3. Девайс вышел в 2018 году. Все устройства базируются на процессорах Intel.

Журналисты MacRumors объяснили, что Apple перемещает продукт в список устаревших, если с момента прекращения его продаж прошло более пяти лет. Специалисты компании и официальных сервисных центров могут отказаться обслуживать подобные гаджеты.

Ранее стало известно, что цены на замену батарей актуальных смартфонов Apple выросли. Так, если замену аккумулятора iPhone 15 Pro оценивали в 99 долларов, то в случае iPhone 16 Pro подобная услуга стоит 119 долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      Союзники Украины допустили обращение напрямую к Путину ради переговоров

      В Калифорнии произошли два столкновения с советскими самолетами. Есть погибший. Что об этом известно?

      Названы факторы сдерживания цен на лосось и икру в России

      Популярная певица упала на подиуме во время дефиле на Неделе моды

      Ковальчук захотел провести футбольное дерби с Овечиным

      Следователь отпустил арестованного участника конфликта у офиса Wildberries

      В ООН предупредили о приближении глобальной катастрофы

      Спортсмена поселили в тюрьму из-за высоких цен на жилье

      На Украине прокомментировали сообщения о якобы нарушении воздушного пространства

      Российский депутат сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше