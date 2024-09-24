Apple признала устаревшими 12 компьютеров

В Apple признали устаревшими компьютеры Mac, выпущенные с 2015 года

Корпорация Apple признала больше десятка компьютеров Mac устаревшими. На это обратило внимание издание MacRumors.

Список устройств пополнился различным моделями портативных и настольных компьютеров, выпущенных в период с 2015 по 2018 год. Самыми старыми девайсами оказались MacBook Air, представленный в начале 2015 года, а также три iMac и один MacBook Pro, вышедшие в конце 2015 года.

В список с 12 компьютерами попали 13-дюймовый MacBook Pro с четырьмя портами Thunderbolt 3, который представили в 2016 году, 12-дюймовый MacBook, появившийся в 2016 году, анонсированный в 2017 году 13-дюймовый MacBook Pro.

Самой новой моделью из списка устаревших устройств стал 13-дюймовый MacBook Pro, оснащенный четырьмя разъемами Thunderbolt 3. Девайс вышел в 2018 году. Все устройства базируются на процессорах Intel.

Журналисты MacRumors объяснили, что Apple перемещает продукт в список устаревших, если с момента прекращения его продаж прошло более пяти лет. Специалисты компании и официальных сервисных центров могут отказаться обслуживать подобные гаджеты.

Ранее стало известно, что цены на замену батарей актуальных смартфонов Apple выросли. Так, если замену аккумулятора iPhone 15 Pro оценивали в 99 долларов, то в случае iPhone 16 Pro подобная услуга стоит 119 долларов.