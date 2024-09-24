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18:33, 24 сентября 2024Мир

Байден призвал членов ООН к сотрудничеству

Президент США Байден призвал в финале выступления в ООН сотрудничать

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Члены ООН должны сотрудничать. С таким призывом выступил на Генассамблее Организации Объединенных Наций (ГА ООН) президент США Джо Байден. Трансляция ведется на сайте Всемирной организации.

«Нет ничего невозможного, если мы будем работать вместе», — резюмировал глава государства свое выступление в Нью-Йорке во время своего последнего выступления в ООН на президентском посту.

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Байден, в финале своей последней на президентском посту речи в ООН, отдельно подчеркнул твердое намерение Соединенных Штатов продолжить военную помощь Украине.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США не смог договориться о встрече с бизнесменом республиканским кандидатом в президенты страны Дональдом Трампом.

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      Глеб Бажуткин
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