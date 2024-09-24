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09:21, 24 сентября 2024Забота о себе

Бессонница лишила женщину работы и друзей

Британка в течение 30 лет боролась с бессонницей и потеряла работу и друзей

Фото: @jennybenjamin

Бессонница лишила 48-летнюю британку Дженни Бенджамин и друзей, и работы. Свою историю женщина, которая боролась с бессонницей в течение 30 лет, рассказала изданию Metro.

По словам Дженни, с 18 лет она забыла про качественный ночной сон — это произошло во время одной из первых сессий в университете. Девушке прописывали лекарства, но они мало помогали. Совсем плохо ей стало в 2017 году. «Обычный ужин с друзьями заставил меня лежать без сна. Я не пила и не ела слишком много, поэтому очевидной причины не было. Это стало началом адских испытаний, длившихся целый год», — вспоминает она.

Дженни спала не более четырех часов в сутки, у нее начались головные боли, пропал аппетит, из-за упадка сил она перестала заниматься спортом и строить планы на утро и вечер. В результате некоторые друзья отдалились от нее.

Из-за мозгового тумана британка в 2019 году бросила работу старшего финансового аналитика и столкнулась с непониманием — ведь она так долго строила карьеру. «После ухода из корпоративного мира я заметила, что стала лучше спать. Я нашла утешение в том, что провожу время с дочерью и занимаюсь волонтерством. Естественно, бывают моменты, когда я расстраиваюсь и злюсь из-за того, что состояние, с которым я, казалось бы, так мало что могу поделать, захватило мою жизнь. Но я также знаю, что я не одинока в этой битве», — рассуждает Дженни.

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В подтверждение своих слов женщина привела данные исследования, показавшего, что плохой сон повышает смертность на 13 процентов и приводит к развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Она призвала относиться к здоровому сну серьезнее и активнее изучать бессонницу.

Ранее невролог-сомнолог Ирина Завалко призвала отказаться от некоторых привычек ради здорового сна. По ее мнению, чтобы хорошо высыпаться, не нужно перед сном работать за компьютером, смотреть телевизор и пользоваться смартфонами.

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      Александра Лисица
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