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01:02, 24 сентября 2024Мир

Блинкен отказался говорить о возможности встречи с Лавровым на полях ГА ООН

Блинкен отказался комментировать возможность встречи с Лавровым на полях ГА ООН
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отказался отвечать на вопрос о возможности встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен отказался от комментария. Официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер, в свою очередь, не стал подтверждать агентству возможность такой встречи.

Ранее Блинкен объявил о выделении Украине помощи на 700 миллионов долларов. Новый пакет включает 325 миллионов долларов на энергетическую помощь и почти 290 миллионов долларов на гуманитарную поддержку. Кроме того, 102 миллиона планируется потратить на гуманитарную помощь в разминировании.

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      Марина Совина
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