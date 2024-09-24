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17:20, 24 сентября 2024Мир

Будапешт предупредил об опасности соседям Украины в случае разрешения ей бить по России

МИД Венгрии: разрешение Киеву бить по РФ означает опасность для соседей Украины

Фото: David Dee Delgado / Reuters

Разрешение Киеву бить дальнобойными ракетными вооружениями по территории России означает чрезвычайную угрозу глобальной безопасности, но больше всего — для соседей Украины, предупредил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова передает венгерский телеканал М1.

«Если Украине позволят бить западным оружием вглубь России, это повлечет за собой чрезвычайно высокую опасность эскалации. Легко может статься, что война распространится дальше по Украине и тогда в опасности, в первую очередь, окажутся ее соседи», — заявил глава дипведомства.

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Для Будапешта, как и для других участников международного процесса, было бы крайне опрометчиво разрешать Украине наносить удары поставленным с Запада дальнобойным оружием вглубь российской территории, пояснил министр.

Ранее собеседники The Washington Post в Белом доме и Министерстве обороны США признались, что сочли неубедительными аргументы Киева для снятия ограничений на удары по российской территории.

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      Глеб Бажуткин
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