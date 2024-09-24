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02:51, 24 сентября 2024Мир

Число погибших от ударов Израиля по Ливану возросло

Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 492

Фото: Karamallah Daher / Reuters

Число погибших при израильских ударах по Бейруту и южной части Ливана увеличилось до 492. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливанское Министерство здравоохранения.

Среди погибших — 35 детей и 58 женщин. Отмечается, что число пострадавших выросло до 1645 человек.

Глава Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число жертв среди мирного населения в результате удара по Ливану неприемлемо.

Ранее сообщалось, что израильские военно-воздушные силы нанесли 1,3 тысячи ракетных ударов по объектам ливанского движения «Хезболла». Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подчеркнул, что целью атак были «крылатые ракеты, которые могут достигать сотен километров, тяжелые ракеты с боеголовкой весом 1000 килограммов, ракеты средней дальности и беспилотные летательные аппараты».

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      Марина Совина
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