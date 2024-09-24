Число погибших от ударов Израиля по Ливану возросло

Число погибших от израильских ударов по Ливану увеличилось до 492

Число погибших при израильских ударах по Бейруту и южной части Ливана увеличилось до 492. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на ливанское Министерство здравоохранения.

Среди погибших — 35 детей и 58 женщин. Отмечается, что число пострадавших выросло до 1645 человек.

Глава Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что число жертв среди мирного населения в результате удара по Ливану неприемлемо.

Ранее сообщалось, что израильские военно-воздушные силы нанесли 1,3 тысячи ракетных ударов по объектам ливанского движения «Хезболла». Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подчеркнул, что целью атак были «крылатые ракеты, которые могут достигать сотен километров, тяжелые ракеты с боеголовкой весом 1000 килограммов, ракеты средней дальности и беспилотные летательные аппараты».