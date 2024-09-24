В ООН прокомментировали число мирных жертв удара по Ливану

УВКБ ООН: число жертв среди мирного населения Ливана неприемлемо

Число жертв среди мирного населения в результате удара по Ливану неприемлемо. Так произошедшее прокомментировал глава Управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) Филиппо Гранди на своей странице в социальной сети X.

«Эскалация кризиса в Ливане вызывает страх. Сегодня тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома в регионе, и без того опустошенном войной. Число жертв среди гражданского населения неприемлемо», — написал Гранди.

Он подчеркнул, что необходимо срочно завершить боевые действия, для чело политики должны «найти решения».

Ранее стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 23 сентября атаковала более 150 объектов «Хезболлы» в Ливане. За день до этого израильская сторона зафиксировала запуск более 100 ракет из Ливана. Заместитель генсека шиитского движения «Хезболла» Наим Касем заявил, что движение вступило в новый этап конфликта с Израилем.