Выявлена польза кофе

Обнаружена польза кофе для людей с высоким кровяным давлением

Исследователи из Медицинского университета Нинся в Китае обнаружили пользу кофе, которая заключается в снижении у людей с высоким кровяным давлением риска развития деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Предыдущие исследования показали, что умеренное употребление кофе или чая может уменьшить воспаление и улучшить состояние гематоэнцефалического барьера, и оба фактора связаны с уменьшением риска деменции. В новом исследовании ученые изучили, есть ли прямая связь между регулярным потреблением кофеиносодержащих напитков и риском развития этого заболевания.

Для проведения анализа использовалась база данных UK Biobank, включающая информацию о здоровье более 500 тысяч человек. Исследователи изучали взаимосвязь между регулярным употреблением кофе или чая и риском развития слабоумия, принимая во внимание такие факторы, как наличие гипертонии или сердечно-сосудистых заболеваний.

Результаты показали, что люди с гипертонией имели более высокий риск развития деменции, однако те, кто регулярно пил кофе или чай, от половины до одной чашки в день, демонстрировали более низкий риск, чем те, кто не употреблял эти напитки.

Также было выявлено, что способ приготовления кофе имел значение: например, те, кто молол кофейные зерна самостоятельно, получали больше пользы. Исследователи предположили, что регулярное употребление кофе у людей с гипертонией снижает воспаление, что может способствовать уменьшению риска деменции.

Исследователи подчеркнули, что их выводы основаны на корреляции, и для подтверждения связи между потреблением кофеина и снижением риска деменции у людей с гипертонией необходимы дополнительные исследования.