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11:37, 24 сентября 2024Силовые структуры

Экс-финансиста основателей группы «Сумма» осудили за хищения

В Москве экс-финансист «Суммы» Кабанов получил 16,5 года колонии
Начало событий в новости Адвокат основателя «Суммы» сообщил о невозможности этапирования его подзащитного

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-финансиста братьев Магомедовых, основателей группы «Сумма», Александра Кабанова к 16,5 года лишения свободы и штрафу в размере 1,5 миллиона рублей за участие в организованном преступном сообществе (ОПС) и хищения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Вместе с Кабановым на скамье подсудимых оказался директор дирекции по строительству объектов Востока «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов. Они признаны виновными по части 3 статьи 210 («Участие в преступном сообществе, совершенное с использованием служебного положения») и по части 4 статьи 159 («Хищение, совершенное путем мошенничества, в составе организованной группы, в особо крупном размере») УК РФ. Эристов получил 16 лет лишения свободы и штраф в размере 1,3 миллиона рублей. Оба фигуранта будут отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.

Как установил суд, осужденные действовали в составе созданной братьями Магомедовыми ОПС. В период с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года, во время подготовки земельного участка для строительства стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, Эристов подделал данные о выполненных работах и строительных материалах в документах и похитил более 752 миллионов рублей, выделенных по государственному контракту. Также в период с сентября 2011 года по январь 2015 года осужденные предоставили подложные документы первичного учета и похитили более 114 миллионов рублей во время поставки «Глобалэлектросервису» электротехнического оборудования ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». В период с декабря 2011 года по январь 2015 года, во время поставки электротехнического оборудования для подстанции в Якутии, Кабанов через подложные документы похитил более 549 миллионов рублей, а в период с января 2014 года по декабрь 2015 года, при поставке электротехнического оборудования для подстанции в Санкт-Петербурге, похитил более 210 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что основатель группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, осужденный за создание преступного сообщества и хищение вместе с братом Магомедом, тяжело болен.

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      Анна Габай
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