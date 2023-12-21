Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:19, 21 декабря 2023Силовые структуры

Адвокат основателя «Суммы» сообщил о невозможности этапирования его подзащитного

Адвокат Магомедова заявил о тяжелой болезни подзащитного, мешающей этапированию
Зиявудин Магомедов

Зиявудин Магомедов. Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Основатель группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, осужденный за создание преступного сообщества и хищение вместе с братом Магомедом, тяжело болен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Гофштейна.

У мужчины высокая температура, острые катаральные явления, кашель и насморк. При этом медицинскую помощь ему никто не оказывает. Этапировать фигуранта в таком состоянии, по словам адвоката, опасно для жизни и здоровья.

Ранее защита основателей «Суммы» заявила о намерении дальнейшего обжалования их приговора в кассационной инстанции.

Приговор по делу братьев Магомедовых был вынесен в декабре 2022 года. Спустя год Мосгорсуд смягчил наказание для Зиявудина и Магомеда до 18 лет и 17,5 года заключения соответственно.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В университете в центре Праги произошла стрельба. Погибли более 15 человек, десятки ранены

      Раскрыт источник удачи

      Российский Тихоокеанский флот сочли угрозой Западу

      Чемпионка ОИ из России оценила выступление на Играх-2024 в нейтральном статусе

      В ЕС обеспокоились зашедшим в тупик конфликтом на Украине

      В Москве пообещали ответить на санкции ЕС против российских журналистов

      В США заявили об исчезновении украинской нации

      Адвокат основателя «Суммы» сообщил о невозможности этапирования его подзащитного

      Полиция Чехии связала стрельбу в Праге с трагедией в брянской гимназии

      Женщина запретила свекрам пить алкоголь в праздники и возмутилась их реакции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости