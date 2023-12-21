Адвокат основателя «Суммы» сообщил о невозможности этапирования его подзащитного

Адвокат Магомедова заявил о тяжелой болезни подзащитного, мешающей этапированию

Основатель группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, осужденный за создание преступного сообщества и хищение вместе с братом Магомедом, тяжело болен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на адвоката Александра Гофштейна.

У мужчины высокая температура, острые катаральные явления, кашель и насморк. При этом медицинскую помощь ему никто не оказывает. Этапировать фигуранта в таком состоянии, по словам адвоката, опасно для жизни и здоровья.

Ранее защита основателей «Суммы» заявила о намерении дальнейшего обжалования их приговора в кассационной инстанции.

Приговор по делу братьев Магомедовых был вынесен в декабре 2022 года. Спустя год Мосгорсуд смягчил наказание для Зиявудина и Магомеда до 18 лет и 17,5 года заключения соответственно.

