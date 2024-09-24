Еще один советский самолет столкнулся с американским в США

Советский самолет Як-50 столкнулся с другим воздушным судном в Калифорнии

Еще один самолет советского производства столкнулся с другим воздушным судном в США. Об этом сообщил портал Aviation Safety Network.

Несчастный случай произошел 20 сентября в аэропорту города Уотсонвилл, штат Калифорния. Уточняется, что воздушное судно Як-50 1984 года выпуска врезалось в американский частный самолет Beechcraft S35 Bonanza в зоне разбега.

В результате происшествия никто не пострадал, однако Як-50 получил значительные повреждения.

Другой советский самолет Як-52 столкнулся с легкомоторным бортом недалеко от города Ланкастер в Калифорнии. Авария случилась в воздухе, поэтому один из самолетов разбился, а пилот не выжил.