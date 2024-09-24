Финляндия досрочно вернет двух панд Китаю

Финляндия вернет Китаю двух панд из-за финансовых проблем и сокращения туристов

Двух панд, подаренных Финляндии председателем КНР Си Цзиньпином во время визита в страну в 2017 году и содержащиеся в зоопарке в Эхтяри, вернут в Китай. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель правления зоопарка Ристо Сивонен подчеркнул, что в Финляндии получили важную помощь и поддержку от китайского партнера — его задачей было отвечать за международную программу защиты гигантских панд.

В пресс-релизе отмечается, что решение вернуть панд было принято из-за множества факторов. Например, сокращение ежегодного числа туристов, которое было вызвано пандемией коронавируса и конфликтом на Украине. Кроме того, повлиял значительный рост инфляции и процентных ставок.

Уточняется, что в связи с тяжелым финансовым положением зоопарк не может позволить себе содержать панд далее — их вывезут в КНР до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в китайском зоопарке сотрудники перекрашивали собак и выдавали их за панд.