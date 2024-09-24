Генсек ООН встретится с Лавровым на полях Генассамблеи ООН

Генсек ООН Гутерриш встретится с главой МИД РФ Лавровым на полях ГА ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Да, пока встреча запланирована на четверг», — отметил он, не уточняя тему грядущих переговоров.

Ранее Лавров заявил, что Россия не хочет усиления конфликта с Западом. Однако он также напомнил о предупреждении российского лидера Владимира Путина, что разрешение Украине бить западным оружием вглубь российской территории будет означать войну Североатлантического альянса против России.

