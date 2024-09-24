Генсек ООН заявил о приближении мира к состоянию пороховой бочки из-за бряцанья оружием

Гутерриш: мир близок к состоянию пороховой бочки из-за бряцанья ядерным оружием

Мир близок к состоянию пороховой бочки из-за продолжающихся войн и бряцанья ядерным оружием. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сообщает РИА Новости.

«Геополитические разногласия продолжают углубляться. Планета продолжает накаляться. Бушуют войны, и неизвестно, чем они закончатся. Бряцание ядерным оружием и новые виды вооружений отбрасывают мрачную тень. Мы приближаемся к невообразимому — к пороховой бочке, которая рискует поглотить мир», — сказал он в ходе выступления на общих прениях недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что разрешение США Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь территории России западным дальнобойным оружием приведет к началу ядерной войны. Он также добавил, что в случае эскалации конфликта на Украине пространство ядерного столкновения выйдет далеко за пределы Европы. Экс-разведчик также выразил надежду, что администрация президента США Джо Байдена должна осознавать этот факт.