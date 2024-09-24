Уникальную версию Half-Life нашли спустя десятилетия

Редкую бета-версию игры Half-Life на диске нашли спустя 26 лет

Разработчик игр Чад Джессап обнаружил редкую версию игры Half-Life, которая считалась утерянной. На это обратило внимание издание TechSpot.

По словам Джессапа, в октябре 1998 года — 26 лет назад — он получил записанную на CD-диск бета-версию игры Half-Life. Разработчик протестировал уровни в игре, а затем забыл про диск. Ему удалось найти физический носитель с игрой спустя десятилетия, когда он разбирал личный склад.

Джессап признался, что не ожидал, что диск сохранится в нормальном виде. Ему удалось запустить игру на компьютере, хотя для этого пришлось установить Windows ME — тайтл запустился только в режиме совместимости с раритетной версией ОС. Также автору понадобилось изменить текущую дату на октябрь 1998 года, чтобы обмануть систему.

По словам разработчика, бета-версия появилась за несколько недель до релиза игры, которая вышла в ноябре 1998 года. Она включала в себя несколько деталей, которые затем были удалены из финальной версии. В том числе, в ранней модификации Half-Life обнаружили вырезанную локацию «Центр связи», которая должна была встречаться на игровом уровне «Забудьте о Фримене».

В конце лета журналисты издания Game Rant заявили, что студия Valve представит новое издание видеоигры Half-Life 2 до конца года. Его выход свяжут с 20-летием тайтла, который вышел 16 ноября 2004 года.