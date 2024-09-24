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06:26, 24 сентября 2024Россия

Истребители Су-35С прикрыли российскую авиацию в небе над Курской областью

В Минобороны сообщили о прикрытии российской авиации в небе над Курской областью

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Истребители Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили задачи по дежурству в воздушном пространстве в приграничных районах Курской области. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«Летчики многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С Воздушно-космических сил России выполнили плановое патрулирование в приграничных районах Курской области», — уточнили в ведомстве.

Во время выполнения боевых задач экипажи Су-35С отработали патрулирование в указанном районе и прикрыли действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации при нанесении ударов по военным объектам и технике ВСУ.

Ранее в МО сообщили, что российские морпехи захватили в Курской области образцы западной техники Вооруженных сил Украины. Как уточнили в ведомстве, сначала российские бойцы захватывают технику ВСУ, после чего используют ее в боевых действиях.

В свою очередь, военные корреспонденты сообщили, что десант Вооруженных сил Украины попал в «мясорубку» у поселка Медвежье Курской области во время попытки прорыва к Глушково. Уточнялось, что несколько рот ВСУ предприняли попытку прорыва у Медвежьего и Нового Пути.

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      Марина Совина
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